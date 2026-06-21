大阪市阿倍野区のあべのハルカスでは、地元の人たちが関西の厄払いと運気上昇を願って神輿と獅子舞を担いで巡行するイベントが開かれました。 あべのハルカスの展望台に響き渡る威勢のいい掛け声… ２０１８年に始まり、今回で６回目の開催となるこの巡行には、地元住民ら約８０人が参加しました。 阿倍野区に鎮座する阿倍王子神社の「阿倍野神輿」や地域に伝わる「阪南獅子舞」を担ぎ、大阪を含む関西の厄払いと運気上昇を祈願