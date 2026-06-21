6/21(日)午後の近畿地方は、雲が広がりやすいものの、晴れ間があるでしょう。 夜は北部を中心に、にわか雨の所がありそうです。 最高気温はきのうより高く、３０℃から３２℃くらいの所が多いでしょう。 昼間は蒸し暑くなりそうです。熱中症に注意してください。 この先は、梅雨空が続くでしょう。週後半は広く雨が降り、降り方の強まる所もありそうです。