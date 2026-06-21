サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨んでいる日本代表は２０日午後１０時（日本時間２１日午後１時）から、１次リーグＦ組第２戦でチュニジア代表と対戦する。Ｗ杯の第２戦は日本にとっては、出場した過去７大会で、１度しか勝っていない「鬼門」だ。前回カタール大会までの通算成績は７勝６分け１２敗だが、第２戦だけ見れば１勝３分け３敗で、前回のカタール大会も初戦でドイツを逆転で2−1と倒しながら、