資料写真に写るデルタ航空機＝2025年11月5日、ボストンのローガン国際空港で撮影/MediaPunch/Shutterstock（CNN）米ボストンのローガン国際空港で20日午前、民間機2機のニアミスが発生し、連邦航空局（FAA）が調査を進めている。フライト追跡データからは、午前11時30分ごろ、デルタ航空2351便のパイロットが着陸進入を中止したことがうかがえる。この時、アメリカン航空3161便は交差滑走路で離陸に向けて加速していた。デルタ航空