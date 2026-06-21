※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年7月号からの転載です。 不幸な生い立ちから若くして人生に倦んでいる男と無邪気で奔放な美女。そんな二人がある事件をきっかけに当てもない逃避行を始める――そんなあらすじの馳星周作品ならば、当然ボニー＆クライド型のエロスとバイオレンスに満ちたノワール小説だろうとの先入観をもって読み始めた。だが、まったく違った。「この作品のテーマは“大きな愛”です」そう断言する馳