ウォーカーが左中間に特大ソロ…ファームL東地区トップタイの13号オイシックス新潟のアダム・ウォーカー外野手が20日、ハードオフ新潟で行われたファーム・リーグ東地区、楽天戦で地区トップタイの13号ソロを放った。球場最深部の左中間に運んだ豪快弾に、ファンからは「もう1回巨人で見たい」「マジで代打要因で獲得検討しないですか？」「ホークスに戻りませんか？」などNPBへの復帰待望論が沸き起こっている。2-5の8回無死