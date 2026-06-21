【モデルプレス＝2026/06/21】歌手の工藤静香が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。自家製のハーブティーを公開し、反響を呼んでいる。【写真】キムタクの56歳妻「最高のご褒美」と話題のおしゃれすぎるハーブティー◆工藤静香、自家製ハーブティー披露工藤は「こうして、頑張ってお庭のハーブなどを乾燥させると、後で美味しく飲めるご褒美がある」とつづり、容器にたっぷりと入ったハーブやガラスのティーポットにお湯