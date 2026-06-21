【モデルプレス＝2026/06/21】女優の吉瀬美智子が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。書道教室で書いた直筆の文字を公開し、反響を呼んでいる。【写真】51歳ベストマザー賞受賞女優「綺麗な文字」と話題の書道作品◆吉瀬美智子、美文字公開吉瀬は「娘のために入れた書道教室」とコメントし、流れるような筆致で書かれた半紙を投稿。「気づけば私の方が夢中 どこまで成長できるか楽しみ」とつづり、かな文字や俳句を丁寧