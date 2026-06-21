【モデルプレス＝2026/06/21】お笑いコンビ・エルフの荒川が6月20日、自身のInstagramを更新。ナチュラルメイク姿を公開した。【写真】29歳ギャル芸人「一瞬誰か分からなかった」印象ガラリのナチュラルメイク姿◆エルフ荒川、ナチュラルメイクで印象ガラリ荒川は「いつかの荒川です、ナチュラルめなメイクはどうすればいいかわからない私ですがGALLZは1本で胸張らせてくれるんで好きです」とコメントし、写真を投稿。チェック柄の