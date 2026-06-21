ボーイズグループATEEZが、「第35回ソウルミュージックアワード」の大賞の栄誉に輝き、最高の瞬間を迎えた。去る6月20日、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで開催された「第35回ソウルミュージックアワード」では、俳優ソン・ジュンギと『スポーツソウル』のキム・サンヒョク会長が大賞の授賞者として登壇した。【独自写真】ATEEZ、SMA大賞受賞の現場ソン・ジュンギは、大賞の受賞者としてATEEZの名を呼び、会場は熱い歓声