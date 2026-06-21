【モデルプレス＝2026/06/21】歌手でタレントの中川翔子が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子が向かい合う姿を公開した。【写真】双子出産の41歳タレント「成長が楽しみ」と話題の双子ショット◆中川翔子「お互いのことが大好きみたい」双子ショット公開中川は「ふたご お互いのことが大好きみたい 笑い合っててかわいい」とコメントを添え、床の上で向き合う双子の写真を投稿。弟がハイハイのような姿勢で近づき、