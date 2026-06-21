日本では、昼食・夕食時に「コカ・コーラ」を飲む割合が主要40カ国平均の6分の1にとどまる。日本コカ・コーラは、唐揚げと「コカ・コーラ」の組み合わせを通じ、食事シーンでの飲用機会拡大に取り組んでいる。6月19日には都内で「第17回からあげグランプリ」コカ・コーラ賞・スーパー惣菜部門最高金賞 受賞からあげと「コカ・コーラ」メディア試食会を開催し、一般社団法人日本唐揚協会と連携した取り組みを紹介した。食事における