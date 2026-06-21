男性から女性への熱心なアプローチは、恋愛がはじまる王道。しかし、男らしいはずの積極的なアプローチも、一歩間違えれば女性を困らせ、迷惑をかけてしまいます。そこで今回は、オトメスゴレン女性読者への調査結果をもとに、「女性が『正直、迷惑なんです』と思っている、興味のない男性からの熱心なアプローチ９パターン」をご紹介します。【１】飲み会のときなどに必ず隣に座り、過剰に密着してくる。「下心がみえみえでキモい