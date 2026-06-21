◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本―チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本―チュニジアのキックオフ１時間前の場内スタンドの気温は２８・３度、湿度は７８％を記録した。現地２２時開始予定で、夜にもかかわらず、汗ばむ気候となっている。記者席は上階にあるため、比較的風通しがよいが、ピッチ上は熱