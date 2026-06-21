◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽巨人甲斐拓也捕手▽ヤクルト高橋奎二投手【出場選手登録抹消】▽巨人ウィットリー投手▽巨人リチャード内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽日本ハム金村尚真投手▽日本ハム柴田獅子投手▽日本ハム斎藤友貴哉投手【出場選手登録抹消】▽日本ハム菊地大稀投手▽日本ハム山本拓実投手▽日本ハム孫易磊投手▽オリックスペルドモ投手