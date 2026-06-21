女優・長濱ねるの最新ヘアスタイルが反響を呼んでいる。「髪を切った！」と２０日に自身のインスタグラムを更新した長濱。以前のセミロングヘアから一転、すっきりととしつつも柔らかさのあるゆるふわボブスタイルにイメチェンした。本投稿には、髪の短さが伝わるよう横を向いたシルエットにて、透明感のあるショットがアップされている。この投稿にファンからはＳＮＳ上にて「髪切ってる良き！！」「めっちゃめっちゃ似合っ