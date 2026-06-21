演歌歌手の山口ひろみが２１日、都内でデビュー２５周年記念「三江線」新曲発表会を開催し、本番前の取材でサッカーＷ杯について語った。大のサッカー好きでもある山口。この日行われる日本対チュニジア戦に話題が及ぶと「チュニジアは監督が替わって雰囲気もガラッと変わって戦術も変えてくると思う。そんなに簡単な試合ではないなと思っています」と持論を展開した。自身の発表会は試合と同時間帯。「サッカーのサポーター