日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「飆」はなんて読む？「飆」という漢字を見たことはありますか？なんだか不思議な漢字ですよね。ある自然現象を表す言葉です！一体「飆」はなんと読むのでしょうか？果たして、正解は？正解は、「つむじかぜ」でした！あまり聞き慣れない言葉ですよね。飆は、