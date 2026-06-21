元ＳＫＥ４８でタレントの須田亜香里が２１日、都内で旅フォトブック「アカリノアルヒ」の発売記念イベントを行った。人生初のニュージーランドで撮影。通常の写真集とは異なり横開きスタイルで「壮大な自然が美しくて、景色も須田も両方楽しめます」とアピールした。今作について「今までと違う挑戦をさせてもらった。よく写真集を出すってなると露出度で挑むパターンもあるじゃないですか。覚悟を見せるとか『過去最大露出