21日未明、愛知県犬山市の駐車場に停められた車の中から1歳の女の子とその母親の遺体が見つかり、警察は無理心中の可能性もあるとみて調べています。警察によりますと、21日午前0時半ごろ、犬山市八曽の駐車場で、車の運転席で横たわる女性と、胸元に抱かれた女児が死亡しているのが見つかりました。遺体は岐阜県可児市に住む43歳の女性と1歳の娘で、同居する夫から行方不明届が出されていました。車の窓は内側から目張り