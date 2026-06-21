◆第３０回さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日１８時５０分発走、浦和競馬場・ダート１４００メートル）＝６月２１日、枠順確定Ｊｐｎ１に昇格して今年で３年目。上半期のダート短距離の頂上決戦に出走する１２頭（ＪＲＡ５、南関東５、北海道１、兵庫１）の枠順が確定した。ＪＲＡ勢では、２０２３年のスプリンターズＳの覇者のママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は８枠１１番に決定した。初コンビの武豊騎