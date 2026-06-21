お笑いコンビ・ハライチの澤部佑が２０日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」にゲスト出演。自宅を突然訪問してきた美人女優にド緊張したことを告白した。芸能界での交友関係について、澤部は「この業界だと岡田将生君とかな。唯一ぐらいです、この業界で芸人以外…」と明かした。俳優の岡田将生とはドラマで共演して以来の付き合いといい、「今、向こう結婚されて家族ぐるみで」と２０２４年に岡田が女優の高畑充希と結婚し