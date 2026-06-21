DAZN Japanの公式Xが、21日に更新。日本対チュニジア戦がワールドカップ通算1000試合のメモリアルとなることを受け、豪華な来場者を紹介した。【動画】日本対チュニジア…メモリアルな試合！“超大物”来場Xでは「日本VSチュニジアW杯通算1,000試合目のメモリアル！FIFAのインファンティーノ会長も来場しています」と動画を添えて投稿。ファンからは「マジかよ」「こんな奇跡的なタイミングが日本戦なんて！」「すごい！」