気象庁仙台管区気象台は21日、東北北部が梅雨入りしたとみられると発表した。平年より6日遅く、昨年より2日早い。梅雨のない北海道を除く全国で梅雨入りした。東北北部では今後1週間、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多くなる見込み。