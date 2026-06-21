サッカーワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で日本代表は、２０日午後１０時（日本時間２１日午後１時）からメキシコ・モンテレイで１次リーグＦ組第２戦のチュニジア戦に臨む。キックオフに先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。日本のスタメンは次の通りで、久保建英（レアル・ソシエダード）と町野修斗（ボルシアＭＧ）はベンチ外となった。【ＧＫ】鈴木彩艶（パルマ）【ＤＦ】伊藤洋輝（バイエルン・