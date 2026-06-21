天皇皇后両陛下は20日、オランダでの日程を終え、次の訪問国ベルギーに入られました。日本時間の20日午後7時頃、オランダでの日程を終えた両陛下は政府専用機でベルギーの首都ブリュッセルに到着されました。空港で出迎えたフィリップ国王の長女・エリザベート王女は愛子さまと同じ年で、20年前のオランダ静養中に一緒に遊んだことがあります。今回、外国からの国賓をもてなす役目を初めて担った王女は「カーテシー」と呼ばれる所