50cc生産終了の影響で在庫僅少？ 販売店に聞いたリアルな受注状況とはホンダは、原付二種スクーターである「ディオ110・ベーシック」シリーズのカラーリングを変更し、2026年5月21日に発売しました。ディオ110・ベーシックは、市街地での扱いやすさとすぐれた燃費性能を両立している、日常の足として人気のあるモデルです。【画像】優れた燃費性能と充実した装備を実現！ ホンダ「Dio110・ベーシック」2026年モデルを画像で見