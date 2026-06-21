＜マイヤーLPGAクラシック3日目◇20日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞トータル5アンダー・27位タイで最終日を迎える岩井千怜。先週から今大会にかけて注目グループでラウンドし、トッププレーヤーから学びを得ている。【写真】岩井姉妹のブルー×オレンジのスーツ姿がかっこいい！今大会の2日目までは、世界ランキング2位のジーノ・ティティクル（タイ）、同7位のロティ・ウォード（イングランド）