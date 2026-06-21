＜全米オープン3日目◇20日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞松山英樹は1バーディ・6ボギー・1ダブルボギーの「77」とスコアを落とし、トータル11オーバー・65位タイに後退した。大会を放送するU-NEXTのインタビューでは、「ティショットは、ミスらしいミスは2回におさめられたんですけど、アイアンショットもそうですし、パッティングが…（良くなかった）。風の影響でラインがさだまらなかった