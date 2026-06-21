＜ニチレイレディス最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、18歳ルーキーの吉〓マーナがトータル12アンダーまで伸ばし、イ・ミニョン（韓国）と首位に並んでいる。【写真】きょうは純白ウェアの政田夢乃さん1打差3位タイに政田夢乃と荒木優奈。2打差5位タイには木戸愛、岡山絵里、仲村果乃、大出瑞月が続いている