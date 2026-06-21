兵庫県神戸市灘区の「神戸市立王子動物園」に、平均寿命を大きく超えて元気に暮らす、おじいちゃんペンギンがいます。愛称は「じぃ」。 【画像で見る】 多くのペンギンたちの群れの中で、じぃはどのように暮らしているのでしょうか。動物園に取材すると、私たちが想像する“おじいちゃん”のイメージを覆す驚きのエピソードが見えてきました。 #平均寿命は約20～25年 じぃは1995年2月21日生まれの31歳