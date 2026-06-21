タレントのデーブ・スペクターが、21日放送のTBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に出演し、「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」のアメリカでの現状に言及した。【動画】W杯 アメリカ代表が絶好調…2連勝でグループステージ突破デーブは「盛り上がっている」と証言し、「ひとつにはNBAのニックスが53年ぶりに優勝して、それもう終わったんです。今大リーグしかやってないんです。だからタイミングが良くて」