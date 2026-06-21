21日未明、愛知県犬山市の駐車場で車の中から43歳の母親と1歳の娘の遺体が見つかりました。 【写真を見る】車内から母親（43）と娘（1）の遺体 母親は運転席で娘を抱いた状態 心中か 愛知・犬山市 警察によりますと、21日午前0時半ごろ、犬山市八曽にある自然公園の駐車場に止まっていた軽乗用車の中から43歳の女性と1歳の女の子の遺体が見つかりました。 2人は岐阜県可児市に住む親子で、関係者からの依頼を受け警察官が行方を