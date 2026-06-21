宇都宮市にある観光施設の駐車場で煙をあげ、ドリフト走行する車。逮捕されたオランダ国籍のロイ・ウィッテ容疑者（32）は今月15日、駐車場でドリフト走行し、路面にタイヤの痕をつけて損壊した疑いがもたれています。警察によりますと、ロイ容疑者は旅行で来日し、東京都内で借りたレンタカーでドリフト走行していて、調べに対し「答えません」と話しているということです。