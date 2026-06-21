◇バレーボールネーションズリーグ2026予選ラウンド第2週(6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)バレーボール女子ネーションズリーグ(NL)は20日、予選ラウンド第2週の試合が各地で行われました。日本は最下位18位に沈んでいたドミニカ共和国にセットカウント1−3（25−17、20−25、26−28、23−25）で敗戦。今大会初黒星で開幕から6連勝で止まりました。連戦が続いていたキャプテンの石川真佑選手をスタメンから外した中、チ