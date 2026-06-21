【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 5ー1 スウェーデン代表（日本時間6月21日／ヒューストン・スタジアム）【映像】超速スプリント＆スーパーゴラッソスウェーデン代表FWアンソニー・エランガが圧巻のスピードを見せつけた。オランダ守備陣を一気に切り裂くゴラッソに、ファンから驚きと警戒の声が上がっている。スウェーデンは日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でオランダと対戦。初戦のチュニジ