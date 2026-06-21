【モデルプレス＝2026/06/21】ABEMAのオリジナル婚活リアリティーショー「ガールオアレディ3」第2話が、6月21日よる9時より放送される。【写真】“整形総額1000万”婚活リアリティショー参加の美人経営者◆年収3500万円経営者・ショウタ「貧乏で毎日ご飯も食べられなかった」第2話では、初日の夕食後に訪れた2ショットタイムの模様が明らかに。20代ガールの俳優＆インフルエンサー・モモエが誘い出したのは、年収3500万円のハイス