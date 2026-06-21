6月21日は昼が最も長くなる夏至（栗林公園 午前11時ごろ） 6月21日は二十四節気の「夏至」で、1年で最も昼が長くなる日とされています。香川県では雲が目立つ1日になるものの、日差しが届いて蒸し暑さを感じるでしょう。 高松市内も正午前後、徐々に太陽の位置が高くなり、雲に隠れていないと肌がジリジリと焼けるような暑さを感じます。 そんな中、高松市の栗林公園ではハスの花が咲き始めていて、訪れた人を癒し