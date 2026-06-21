博多祇園山笠が来月1日から始まるのを前に、ことしの一番山笠「中洲流」で、舁き棒を洗い清める「棒洗い」の神事が行われました。21日午前、博多湾に面した櫛田神社浜宮には、「中洲流」の男たちおよそ30人が集まりました。山笠を支える舁き棒はことし30年ぶりに新調したもので、祭り期間中の安全を祈りながら、海水で丁寧に洗い清めます。■中洲流・総務 立岩正則さん「今まで担いできた舁き棒もあるけど、気持ちを新たにして『こ