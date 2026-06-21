任期満了に伴う長野県・大町市長選挙が21日、告示され、新人2人が立候補し、選挙戦に入りました。大町市長選挙に立候補したのは届け出順に、元県職員の柳原健さん(56)と前の市議会議員植松悠一郎さん(45)のいずれも無所属の2人です。柳原健さん「新しい芽を育てるための種をまく。そして、今まで続いてきた福祉のような安定的な制度を維持する。この両面をしっかりと対応しながら、市政を進めていく」植松悠一郎さん「20年で40億使