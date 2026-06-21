女優・中村ゆりかの姿に、ファンはくぎ付けだ。２０日までに自身のインスタグラムを更新した中村は、「漢服を着たから記念に載せるね」と撮影したショットをアップ。中華団扇で口元をそっと隠す仕草が様になっている儚さと神々しさを併せ持った衣装のショットや、黄金や蝶を基調としたデザインの漢服衣装で物憂げな様子を見せたショットが公開された。この投稿にファンからは「かわいい！！！！」「似合いすぎてるんですけど