◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２０日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・山本由伸投手（２７）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・オリオールズ戦に先発し、１点ビハインドの４回には先頭から２連打を浴びるなど、２死満塁のピンチを招くと、９番・アレクサンダーには三塁線を破る二塁打を浴びて２点を失った。ベンチではロバーツ監督も厳しい表情を浮かべていた。前日は欠場し