◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）巨人は２１日、フォレスト・ウィットリー投手（２８）の出場選手登録を抹消した。右腕は前日２０日の中日戦で８回２／３を１０９球、１安打無失点の快投で３勝目。８回２死まで無安打投球を続けていた。８回のマウンドに上がるのは今季１０度目の登板で初、１０９球も来日最多だった。この日は東京ドームで行われた試合前練習に姿を見せ、キャッチボールなどで調整し