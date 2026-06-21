久しぶりに「パネルクイズアタック25」（BS10）がネットニュースを賑わせた。7月3日よりゴールデン枠で放送されることになったというのだ。もっとも、SNSでの反応は様々だ。＊＊＊【写真を見る】ゴールデン初回で回答者を務める「QuizKnock」伊沢拓司と、今は一般人になった「美人すぎる東大王」の貴重ショット「アタック25」といえば、1975年4月よりテレビ朝日系列で日曜午後に放送されていた、大阪の朝日放送テレビが制作