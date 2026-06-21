◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦で、日本代表（FIFAランク18位）はチュニジア（同45位）と対戦する。試合に先立ち、日本代表の先発メンバーが発表された。チュニジアは第1戦でスウェーデンに1―5と大敗。これを受け、サブリ・ラムシ監督の解任と、フランス人のエルベ・ルナール新監督の就任を発表した。W杯でわずか1試合での解任