タレントの上沼恵美子（71）が20日放送のテレビ大阪「上沼恵美子を沼らせたい」（土曜後7・54）に出演。親交が深かった占い師、故細木数子さんの豪邸を訪れた。新築時代に訪れて以来、久々に足を踏み入れた細木邸。六世占術の継承者で娘の細木かおりさんに迎え入れられ、在りし日の数子さんを偲んだ。かおりさんは母について「すごいチャーミングでした」と振り返り、「ちょっと浮世離れしてたのか、“すごいスーパーできた