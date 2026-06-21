東京・北区の小学校で11人がけがをした火事で、火元となった「音楽準備室」から燃えた衣類が複数枚見つかったことがわかりました。この火事はおととい、北区にある区立滝野川第三小学校の4階部分が焼け、児童と教員の2人が骨折をするなど11人がけがをしたものです。警視庁によりますと、きのうの実況見分で、燃えた衣類が複数枚見つかったということです。また、消火にあたった男性教諭は「『音楽準備室』の奥側の角が激しく燃えて