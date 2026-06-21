■これまでのあらすじセミナーに通う仲間の多くが、義母と同じように家族の理解を得られずにいた。仲間の話を聞き、義母は自分は間違っていないと再確認する。ところが、息子たちにさらにアドバイスしようとすると「今の母さんといると疲れる」と拒絶されて…。お義母さんとはこれまで、付かず離れずのいい距離感でお付き合いできていました。でもセミナーに通うようになって、お義母さんは変わってしまいました。自然派をこじらせ