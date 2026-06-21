きょうは、一年中で最も昼が長い夏至です。県内は、雲に覆われ、雨が降っているところがあります。きのう梅雨入りしたとみられる県内、きょうは、日本海の低気圧に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込み、雨の降っているところがあります。富山駅周辺では、厚い雲の切れ目から青空がのぞくなど、雨が降ったりやんだりして、アジサイが雨露に濡れて輝いていました。きょうは、一年中で最も昼が長く、夜が短い夏至です。このあと