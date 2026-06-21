FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグF組第2戦（20日＝日本時間21日午後1時）で日本と対戦するチュニジアは、W杯常連国となりつつある一方で存在感は薄い。3大会連続7度目の出場。特に1998年フランス大会以降は8大会のうち6大会に出場しているが、ここまで1次リーグ突破が一度もない。16チーム制だった1978年アルゼンチン大会で初出場。メキシコとの1次リーグ第1戦を3―1で制し、アフリカ勢でW杯初勝利を挙げている